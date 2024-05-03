

Pazarlama departmanları, yapay zekadan en hızlı etkilenen ve üretken yapay zekanın olanaklarını en erken benimseyen iş fonksiyonlarının başında geldi. Özellikle bugünün hızlı bilgi akışında kullanıcılarıyla online kanallarındaki teması sürekli kılmak isteyen işletmeler, içerik pazarlaması yoluyla yapay zeka yeteneklerinden yararlanmaya başladı. Semrush tarafından yürütülen bir araştırma, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin %67’sinin (3 şirketten ikisi) halihazırda arama motoru optimizasyonu (SEO) ve içerik üretimi için yapay zekadan yararlandığını ortaya koydu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan yapay zeka ile içerik oluşturma platformu contety’nin Kurucu Ortağı Mehmet Muratoğlu, “Bloglar, ürün açıklamaları, reklam ve internet sitesi metinleri, sosyal medya mesajları gibi farklı içerikler, aktif pazarlama yapan tüm markaların en günlük ihtiyaçlarından biri. Üretken yapay zeka, editoryal niteliği yüksek içerik üretiminde pazarlama profesyonellerinin işini çok kolaylaştırıyor. Ayrıca pazarlama profesyonellerinin %88’i, yapay zekayı rekabetin ön koşulu görüyor” dedi.

Yapay zeka, arama motoru performansını iyileştiriyor

Mailchimp’in araştırması, online rekabette öne geçmek ve daha çok müşteriye ulaşmak isteyenlerin sıkça başvurduğu bir yol olan içerik pazarlamasının stratejik hedeflere ulaşma konusunda da işe yaradığını gösterdi. Araştırma sonuçları şirketlerin %65’inin yapay zeka sayesinde daha iyi SEO sonuçları elde ettiğini gösterirken, 10 şirketten 7’sinde içerik pazarlamasının pazarlamaya ayrılan toplam yatırımların getirisini artırdığı da görüldü.

İstikrarlı bir içerik stratejisi için düzenli içerik üretiminin şart olduğunu, bunun da geleneksel yöntemlerle maliyetli olabildiğini belirten Mehmet Muratoğlu, “contety platformunu bu maliyetleri kısmak ve içerik pazarlamasının verimini artırmak isteyen herkes için tasarladık. İçerik üreticileri, dijital pazarlama uzmanları, e-ticaret sitesi sahipleri, ajanslar, eğitimciler; yapay zekanın içerik üretimi kapasitesinden contety ile yararlanabiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü, sürekli genişleyen, farklı sektör ve içerik formatlarındaki şablon kütüphanesi sayesinde contety, SEO uyumlu içerik oluşturma süreçlerini zahmetsiz ve hesaplı hale getiriyor” diye konuştu.

30’dan fazla dilde, farklı tür ve üslupta içerik yazabiliyor

SEO uyumlu bloglardan internet sitesi metinlerine, dijital reklam metinlerinden ürün ve hizmet açıklamalarına, rüya tabirlerinden yemek tariflerine, farklı içerik formatlarında çok sayıda şablona ev sahipliği yaptıklarının altını çizen contety Kurucu Ortağı Mehmet Muratoğlu, “30’dan fazla dilde içerik oluşturabilen contety’de kullanıcılar, şablon olarak hazırlanan istemleri (prompt) kullanarak tek tek ya da toplu işlem yapabiliyor, aynı anda yüzlerce, hatta binlerce makale yazdırabiliyor. Başta ajanslar olmak üzere, düzenli içerik ihtiyacı olan tüm kullanıcılar, OpenAI bilgilerini kullanarak maliyetlerini daha da düşürebiliyor. İçerik oluşturma sırasında kendi geliştirdiği özgün şablonları kullanan contety, özgün içerik üretimini de mümkün kılıyor. Şablonlar, güncel trendler ve kullanıcı geri bildirimlerini takip edilerek sürekli güncelleniyor. Metinlerin yanı sıra görsel oluşturma ve metin seslendirme gibi özellikler de sunan contety, kullanıcıların bir içerik için ihtiyaç duydukları tüm varlıklara tek platformdan, özgün bir biçimde erişmesine olanak tanıyor” dedi.

1.500 müşteri, 500 binden fazla içerik

Bugüne dek 1.500’den fazla müşterinin contety aracılığıyla 500 binden fazla içerik oluşturduğunu belirten Mehmet Muratoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yapay zeka, pazarlama gibi iş alanlarını dönüştürmeye çoktan başladı. Uzmanlar, 2026’ya kadar online içeriklerin %90'ının yapay zeka tarafından üretilmiş olacağını öngörüyor. contety, bu hızla genişleyen pazarda içerik kalitesi ve çeşitliliği açısından farklılaşıyor. Kullanımı kolay arayüzüyle hesaplı ve uygun maliyetli yapay zekayı her seviyeden dijital okuryazarlığa sahip kullanıcı için erişilebilir kılan contety, içerik üreticilerinin, e-ticaret uzmanlarının, eğitimcilerin içerik üretimi ihtiyaçlarına verimli ve hızlı yanıt veriyor. Farklı sektör ve alanlarda hizmet veren, günde birkaç içerik ihtiyacı olan kullanıcılardan her gün yüzlerce içerik oluşturan kullanıcılara, çok geniş bir yelpazede kullanıcı portföyüyle öne çıkan platform, gelişmiş altyapısıyla kusursuz bir yapay zeka deneyimi sunuyor.”