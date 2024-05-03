Sıcak havaların cep yakmaması için öneriler

Güneş ışığını iyi değerlendirin: Yaz aylarında havalar geç karardığı için güneş ışığından daha fazla yararlanılabiliniyor. Güneş ışığından yaz aylarında olabildiğince çok faydalanarak elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilirsiniz. Örneğin, gündüz koyu renk perde ya da güneşlikleri çekerek odanın fazla ısınmasının önüne geçebilirsiniz. Hava kararırken ise tül ya da perdeleri açarak odaya daha fazla ışık alabilirsiniz. Ayrıca güneşle ısınma özelliği bulunan sıcak su depoları kullanarak kombi ve elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kombinizin sıcak su seviyesini de düşürebilirsiniz.



Klimalara bakım yaptırın: Yaz aylarının vazgeçilmez aletleri klimalar, elektrik faturalarına en çok yansıyan kullanımlardan biri. Yaz gelmeden klima bakımını yaptırmakta fayda var. Klima elektriğinin tüketimini azaltmak için klima derecesini düşük tutarak çalıştırabilir, vantilatör sayesinde soğuk havanın yayılmasını sağlayabilirsiniz.



Ortamın sıcaklığını değiştirmeyin: Yaz aylarında elektik faturalarının artmasına neden olan etmenlerden biri; sıcaklık arttıkça buzdolabı, derin dondurucu vb. soğutucu cihazların, kendi iç sıcaklığının düşmemesi ve ortam sıcaklığına uyum sağlamak için daha çok çalışması. Ortam sıcaklığını değiştirmeyecek önlemler almanız bu aletlerin daha tasarruflu çalışmasına katkı sağlayabilir. Odada klima çalışırken pencereleri kapalı tutmakta da yarar var. Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Ayrıca yemek yaparken fırının kapağını da sık sık açıp kapatmayın. Bunu yaparsanız ortam ısınacaktır ve soğutucu kullanma ihtiyacı artacaktır.



Nem alma modunu kullanın: Hava nemliyken hissedilen sıcaklık da yüksek oluyor. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız.



Tavan vantilatörleri de bir seçenek: Bir başka seçenek de klimalara göre daha az elektrik harcayan tavan vantilatörleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.



Bazı elektrikli aletleri kullanmayın: Ufak kullanım değişiklikleri yaparak da tasarrufa katkı sağlayabilirsiniz. Örneğin, yazın saç kurutma makinesi kullanmak yerine saçlarınızı doğal kurumaya bırakabilirsiniz. Kurutma makinesi yerine çamaşırlarınızı sıcak havalarda, havalandırarak kurutabilirsiniz. Benzer şekilde bulaşık makinesinin kurutma özelliğini de kullanmadan bulaşıkların doğal şekilde kurumaya bırakarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.



Güneş panellerinden yararlanın: Hem tasarruf sağlamak hem doğaya katkıda bulunmak isterseniz cep telefonu gibi aletleri şarj etmek için taşınabilir güneş panelleri kullanabilirsiniz.



Isı yalıtımıyla sıcaklığı önleyin: Pencerelerinizde yansıtıcı cam kullanarak ısıyı yansıtabilir böylece klima ihtiyacını azaltabilirsiniz. Çift cam kullanarak da evin içindeki ısının sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca fazla güneş alan cephelere panjur yaptırarak güneşin sıcaklığını önleyebilirsiniz.