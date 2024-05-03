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Haymana Belediyesi'nden Halkı Bilgilendirme Toplantısı

Haymana Belediyesi halkı bilgilendirme toplantısı yapılacağını duyurdu.

Haymana Belediyesi'nden Halkı Bilgilendirme Toplantısı mask

Haymana Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Haymanalılar, 03.05.2024 Cuma günü saat 11.00'de Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz Halkı Bilgilendirme Toplantısına tüm hemşehrilerimiz davetlimizdir."

# Haymana Belediyesi', Halkı Bilgilendirme Toplantısı, sosyal, Eğitim

03 May 2024 - 02:36 - İlçe Haberleri

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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