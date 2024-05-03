Skechers'dan “Her Adımda Birlikte” kampanyası

Hediye alışverişinin vazgeçilmez adreslerinden Skechers, bu yıl annelerin ilk adımdan itibaren çocuklarının hayatlarındaki yerini kutlayan bir reklam kampanyasını hayata geçirdi. Skechers, “Her Adımda Birlikte” diyerek hayatı ve rahat anıları birlikte yaşamanın güzelliklerine dikkat çektiği reklam kampanyası için Oyuncu Sedef Avcı kamera karşısına geçti.

Ayakkabı ve spor giyim modelleriyle her yaştan aile üyesinin hayatı daha konforlu yaşamasını sağlayan Skechers, Anneler Günü için hazırladığı bu reklam kampanyasıyla aile olmanın temsil ettiği birlikteliğe ve annelerin ilk adımdan bu yana çocuklarının hayatlarındaki önemine dikkat çekiyor.

Skechers Türkiye Pazarlama Direktörü Caner Uluğ, “Skechers’ın aile markası kimliğini yansıtarak Anneler Günü’nde ve sonraki her adımda birlikteliği canlandırdığımız bu hikayede, değerli Oyuncu Sedef Avcı’yla bir araya geldik ve başarılı bir kampanyaya imza attık. Uzun zamandır yakından takip ettiğimiz Sedef Avcı’nın sergilediği son derece samimi aile portresi, Skechers’ın marka kimliği ve değerleriyle şüphesiz çok örtüşüyor. Annelere verilebilecek en güzel hediyeleri, onların dünyasına göre hayal ettik. Umuyoruz ki, Skechers ile atılan her adımla anneler ve çocukları daha güzel anılar biriktirecekler” dedi.

Skechers, Anneler Günü’nde annelerini mutlu etmek ve her adımda birlikteliği kutlamak isteyenleri birbirinden farklı ayakkabı ve spor giyim modellerini keşfetmeye davet ediyor.