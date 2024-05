Girişim ve yatırım dünyası etkinlikte buluştu

Dünyayı daha yaşanabilir kılmak için çözümler üreten erken aşama teknoloji odaklı etki girişimcilerini destekleyen girişim sermayesi yatırım fonu Founder One tarafından düzenlenen Investor Day etkinliği, 26 Nisan Cuma günü gerçekleşti.



Etkinlik, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Founder One Genel Müdürü Ali Şahin'in açılış konuşmaları ile başladı. Faruk Eczacıbaşı'nın moderatörlüğünde Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ile değerli içgörülerin paylaşıldığı bir fireside chat oturumu gerçekleşti. , Founder One portföyündeki girişimlerin sunumlarını yaptığı etkinlikte ayrıca “Etki Yatırımları ve Türkiye Girişimcilik Ekosistemine Katkısı” konulu bir panel de gerçekleşti. Founder One Genel Müdürü Ali Şahin'in moderatör olduğu panelin konuşmacıları arasında Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik ve Etki Lideri Seçil Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birim Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen yer aldı.



“Girişimler, dijital dünyanın yeni nesil işletmeleri”



Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayan İş Bankası'nı da aslında bir sosyal etki girişimi olarak gördüklerini belirterek, “Kuruluş amacımızda insanlarımızın daha mutlu olduğu, eğitim başta olmak üzere her alanda fırsat eşitliğinin sunulduğu, milli geliri artan ama kazandığını da daha adaletli paylaşan, sürdürülebilir bir geleceği inşa eden, daha temiz bir hava, çevre ve denizlere sahip olan, geleceğe umutla bakan bir Türkiye'ye katkıda bulunmak var” dedi. Bu nedenle Maxis aracılığıyla Founder One'ın yatırımcıları arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Aran, üretken yapay zekanın geldiği seviye itibarıyla dijital çağın başladığını, dijital dünyanın yeni nesil işletmelerinin girişimler olduğunu ve bu nedenle girişimciliği desteklemeye büyük önem verdiklerini aktardı. Aran, 100 Köye İnternet, Bilim Kuşağı Atölyeleri, Türkiye Satranç Federasyonu sponsorluğu gibi projelerle fırsat eşitliği sağlamaya ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Gençlerimizin umutla çalıştığı, ürettiği, ürettiğinden keyif aldığı, en önemlisi de sanayi toplumu işletmelerinin girişimcilerle iş birliği yapmasıyla hem yeşil dönüşümün hem de dijital dönüşümün gerçekleştiği, dijital çağa ayak uydurduğumuz bir gelecek hayali kuruyoruz” dedi.



“Founder One, paylaşarak büyümenin bir örneği”



Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuşmasında, "Founder One ile yola çıkarken paylaşarak büyümenin örneği olarak sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli finansmanı için bir adım attık. Türkiye ve Avrupa'da bir ilke imza atarak Founder One'ın başarısıyla iki STK'nın da finansal sürdürülebilirliğinin güçlenmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.





“Etki yatırımları bütüncül mücadelenin en büyük tetikleyicisi”



Founder One Genel Müdürü Ali Şahin ise “Sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için toplumun tüm paydaşlarının katıldığı bütüncül bir mücadele gerekiyor. Etki yatırımları kendi yarattığı ekonomisiyle ayakta kalan yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Böylece bu bütüncül mücadelenin en büyük tetikleyicisi rolünü üstleniyor. Güçlü girişim akışımız sayesinde Founder One'a kuruluşundan bu yana 1.500'ün üzerinde girişim başvurusu ulaştı. Uçtan uca dijital değerlendirme sürecimiz ve hızlı finansman modelimiz sayesinde bir yılda 30 etki yatırımı yaptık. Founder One sadece hızlı finansman sağlamasıyla değil, portföy yönetimi kapsamında verdiği destekle de etki girişimcilerinin yanında oluyor. Bundan sonraki yol haritamız kapsamında amacımız, yatırım sayımızı üç katına çıkarmak, yatırım çıkışlarını hızlandırmak, devam yatırımlarıyla etki unicornu yaratmak ve 1 milyar hayatı olumlu yönde etkilemek” dedi.



Etkinlik kapsamında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali'nin gerçekleştirdiği "Fireside Chat" oturumu girişimcilik ve etki yatırımcılığı ile ilgili değerli iç görüler ortaya koydu.



Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı oturumda şunları dile getirdi: “Ülkemize katkı vermek çok önemli. Ancak daha önemlisi Türkiye'den gezegene başarı imzası atabilmek. Bu konudaki en güzel örneklerden biri udemy ve carbonhealth. Bu gezegeni sağlıklı olarak gelecek nesillere aktarmayı başarabilmek, ona göre fedakarlıklarımızı yapmayı öğrenebilmek, toplumların zekasını ona göre yönlendirmeyi becerebilmek hedefimiz olmalı.”



Udemy ve Carbon Health Kurucusu Eren Bali ise, “Girişimci olarak gelecekten günümüze düşünüyorum. İlk göz önünde bulundurduğum aşama getiri oluyor. Eğer getiri var ise bir başlangıç noktası olabileceğine inanıyorum. Şimdiden yapılacak hamleler dünyayı ileriye götürecek ve şu andan hangi büyük kırılımların olması gerekiyor, gelecek ile günümüz arasındaki adımlardan hangisini ben yakalayabilirim ve değişim yaratabilirim diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



Founder One girişimlerinden Goddess , Kidolog, Varsapp, Tarlam, TeacherX, Binclusive, Bizim Doktor, The Good Wild, Wastespresso ve Toyi, yaptıkları sunumlarla toplum ve çevre üzerinde yarattıkları olumlu değişimlerden bahsetti. Etkinlik boyunca değinilen etki odaklı konular, sunulan çözüm önerileri, geleceğe dair umut ışığı oldu.