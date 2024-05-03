Kiğılı, Avrupa'da büyümeye devam ediyor

Kiğılı, Avrupa'da büyümeye, konumunu güçlendirmeye ve mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Yeni mağaza açılışları ile Kiğılı Avrupa'daki varlığını güçlendirerek, rahat, şık ve kaliteli tasarımlarını daha fazla müşteriyle buluşturmayı hedefliyor.

Belçika’daki ilk mağazasının açılışını 27 Nisan’da gerçekleştiren Kiğılı’nın 160 metrekarelik konsept mağazasında Kiğılı markalı ürünlerin yanı sıra Abdullah Kiğılı Exclusive Cut marka ürün gamı da yer alıyor. Hasselt şehrinde Demerstrat Caddesi’nde yer alan mağazanın açılışına Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Anwers Başkonsolosu Sayın Batu Kesmen ve Belçika Ticaret Müşaviri Sayın Mehmet Kayış katıldı.

Kiğılı, bir diğer yatırımını Kosova’nın Priştine şehrinde yeni bir mağaza daha açarak gerçekleştirdi. Nisan ayında Royal Mall AVM'de açılan 126 metrekare büyüklüğündeki mağazada tüm moda severlerin taleplerini karşılayan Kiğılı ürünlerine yer verildi.

Kiğılı Avrupa'da büyümeye devam edecek

Kiğılı, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tüm yatırımlarda her yaştan ve her bedenden erkeğin tüm ihtiyacını karşılayacak, kendilerini rahat ve özgüvenli hissettirecek ürün gamıyla yenilikçi ve dünya standartlarında koleksiyonlar sunmaya devam ediyor.

Nisan ayında açılışı yapılan Belçika ve Kosova mağazalarının ardından mayıs ayında Kiğılı Sırbistan'ın Belgrad şehrinde ve Azerbaycan Bakü’de mağaza sayısını artırmaya ve büyümeye devam edecek.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem Belçika mağaza açılışında konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya'da 50'den fazla ülkede 100'ü aşkın mağaza ve satış noktasıyla erkeklerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak, markamızı dünya çapında büyütmek, yeni ülke pazarlarına girmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Hasselt ve Priştine'de yeni mağazalar açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 2 yeni mağazamız Avrupa'da varlığımızı genişletmeye ve daha fazla müşteriye ulaşmamıza yardımcı olacak. Ayrıca, Belgrat’ta ve Bakü'de açılacak yeni mağazalarla da büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”