- Sağlık

Diş uygulamaları yüzü gençleştirir mi ?

Yaşlanmanın nedenleri ve çözümlerini interaktif ve bütüncül bir yaklaşımla ele almayı hedefleyen Bütüncül Tıp Araştırmaları Derneği tarafından Pine Bay Holiday Resort Hotel’de düzenlenen medikal Anti-Aging kavramını irdelemeyi amaçlayan bir kamp gerçekleşti.

Diş uygulamaları yüzü gençleştirir mi ? mask
Diş uygulamaları yüzü gençleştirir mi ?
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Kampta, dişlerin çiğneyici yüzeylerinde ve ön yüzeylerinde yapılan tedavilerin, yüzde yarattığı değişimlerle ameliyatsız gençleşme etkisi yaratabileceğini söyleyen Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, Yüz Değiştiren Diş Hekimliği (Facelift Dentistry ) uygulamalarının çenenin pozisyonunu yeniden düzenleyerek, yüz şeklinin yeniden koordine edilebileceğini vurguluyor.

Facelift uygulaması, düşen yüz dokusunun tekrar yerine konulması ile cildin daha canlı ve genç görünmesini hedefliyor. Çene pozisyonunun yeniden düzenlenmesi yüzü kaldırıyor. Yüzün yumuşak dokuları, yeni çene pozisyonuna ve dişlerin boyutlarının şekillerinin ve açılarının iyileştirilmesinde yüze destek olur. Bu yöntemle dudak desteğini sağlayan dişler, dudak köşelerindeki kırışıklıkların iyileştirilmesine yardımcı olur.

YAŞ AL GENÇ KAL

Yaş alarak genç görünmenin mümkün olduğunu vurgulayan Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, “Yüz değiştiren diş hekimliği (facelift dentistry) kozmetik diş hekimliği ve porselen kaplamaların ötesine geçen kapsamlı bir estetik dönüşümdür. Bu yöntemle çene hattı ve yüzün tamamında bir iyileşme gerçekleşmektedir. İnsanlar yaş almalarına rağmen yaşlanmak istememektedirler. Yüz yapısını destekleyen en önemli organlardan birisi de dişlerdir. Dişler çeneye destek olurken aynı zamanda çeneyi çevreleyen dudaklar ve yanaklar birer taşıyıcı kolon vazifesi görürler. Dişlerin çiğneyici yüzeylerine yaptığımız eklemeler ile arka bölgedeki yaptığımız eklemeler ön taraftaki dişleri daha büyük gösterirken, dudak ve yanak hareketlerinin de artmasına sebep olur. Bu hareketi sağlamak için hastamızın sadece konuşması, yemek yemesi ve çiğnemesi yeterlidir. Bunlar zaten günlük hayatta kullandığımız kas hareketleridir. Dişlerin çiğneyici yüzeylerinde ve ön yüzeylerinde yapılan bu uygulamalar ve eklemeler yüzde lift etkisi yaratır. Yüzü gençleştirir daha dinç bir görünüm elde etmeyi sağlar” ifadelerini kullandı.

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03 May 2024 - 01:28 - Sağlık

Mahreç  Melisa Sapaz

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