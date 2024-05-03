Ataşehir'de "Ne Üretmeliyiz Zirvesi" etkinliği

"Ne Üretmeliyiz Zirvesi", kozmetik endüstrisindeki içerik trendleri, iletişim stratejileri ve pazarlama stratejilerini ele alan oturumlar kapsamında, birbirinden önemli isimleri konuşmacı olarak bir araya getirecek.

NANOBOYUTLARIN GÜZELLİK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Açılış seremonisi, KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman ve Zirve Başkanı Belgin Sile eşliğinde gerçekleştirilecek. Etkinlik başlangıcında gerçekleşecek olan “Kozmetikte İçerik Trendleri” oturumunda, kozmetik endüstrisindeki içerik trendleri üzerine konuşulacak. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Hüseyin Turgut, yapay zeka teknolojisinin kozmetik sektöründeki devrimini ele alacak. Sharon Personal Care Ticari Direktörü Mohamed ESSAWI, nanoboyutların güzellik alanındaki kullanımını tartışacak ve Nielsen Ev Temizlik & Kişisel Bakım Sektör Lideri Özgür Çağıran, FMCG trendleri hakkında içgörü ve öngörülerini paylaşacak. Etkinlik Keynote Speaker Gökhan Okçu’nun konuşmasıyla devam edecek.

NÖROPAZARLAMANIN KOZMETİKTE ETKİLERİ

“Kozmetik Markalarının İletişim Stratejileri Ve Uygulamaları” adlı 2. oturumda, kozmetik markalarının iletişim stratejileri ve uygulamaları mercek altına alınacak. PulpoAR Kurucu Ortak & CEO’su Onur Candan; kişiselleştirme, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinin güzellik sektörüne etkisini değerlendirecek. LABFIT Direktörü Rita Palmeira de OLIVEIRA ambalaj inovasyonu trendlerini ve pazar ihtiyaçlarını açıklayacak ve Neuroreflect Kurucusu Mehmet Kaya, pazarlamanın geleceğini nöropazarlama üzerinden ele alacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KOZMETİK PAZARINDAKİ ROLÜ

“Kozmetik ürün Pazarına Doğru” başlıklı son oturumda ise kozmetik ürün pazarına yönelik tartışmalar gerçekleşecek. Trendyol Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, e-ihracatın yeni fırsatlarını değerlendirecek. 51digital Kurucu & CEO’su Burak Bozkurt, veri odaklı influencer pazarlamasının önemini vurgulayacak ve Esfa Grup Kurucu & CEO’su Ahmed Özen, veri temelli düşünmenin kozmetik sektöründeki önemini vurgulayacak.

Etkinliğin son bölümünde KÜAD Talks Stage' de Modaratör Serdar Mutaf yönetiminde dijital itibar yönetimi konusu ele alınacak. Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Yalkın Tütüncüoğlu, İKAS CEO’su Mustafa Namoğlu ve Influencer Merve Kutlu 'nun katılımıyla verimli bir sohbet gerçekleştirilecek.