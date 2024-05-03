Beyaz yakalıların kariyer planları nasıl şekilleniyor?

Çalışanların bu tercihlerinin ardında, kariyerlerinde sıçrama yapma ve rekabetçi iş piyasasında öne çıkma arzusu yatıyor. İyi bir ağ ve sektör liderlerinden alınan eğitimlerin, bu hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip olduğu bilinci, beyaz yakalılar arasında hızla yayılıyor. Etkili bir ağ, yeni kariyer fırsatlarının kapılarını açarken, doğru mentörlerden alınan pratik bilgiler ise teorik eğitimlerin ötesinde bir deneyim sunuyor.

Beyaz yakalılar en çok online kursları tercih ediyor

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %80'i esneklik ve erişilebilirlik açısından online kursları yüz yüze eğitime tercih ettiğini belirtiyor. Bu tercihin ardında, zaman ve mekân kısıtlamalarının ortadan kalkması ve uluslararası akreditasyonlu eğitimlere kolay erişim imkanı gibi faktörler yatıyor. Laba, bu ihtiyaca yanıt veren platformlar arasında öne çıkıyor; sektörün liderlerinden alınan eğitimlerle kariyer hedeflerine ulaşmada etkili bir köprü kuruyor.

Elif Tuzlakoğlu, Laba Turkey'in CEO'su, beyaz yakalıların kariyer planlarını şekillendirme konusundaki artan eğilimi vurguluyor. Laba Turkey olarak, kariyerlerinde bir adım öne çıkmak isteyen profesyonellere yönelik çeşitli kurslar sunduklarını belirtiyor. “Eğitimlerimiz, katılımcıların sektörde daha rekabetçi olmalarını sağlıyor. Uluslararası akreditasyonlu kurslarımızla, öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim deneyimi sunuyoruz.” diyor ve ekliyor: “Bu kurslar sayesinde, öğrencilerimiz kendilerini global bir çalışma ortamına hazır hale getiriyor ve kariyerlerinde yükselmek için gereken araçlara sahip oluyorlar.”

Günümüzde, hızlı ve etkili bir kariyer ilerlemesi için online kurslar vazgeçilmez bir araç haline geldi. Laba Turkey’in sunduğu eğitimler, katılımcılara adeta kariyer sıçrama planı sunarak, maliyet ve zaman açısından büyük avantajlar sağlıyor. Pratik bilgilerin ön planda tutulduğu bu kurslar, öğrencilere teorik bilgilerin ötesinde, iş hayatında doğrudan uygulanabilir beceriler kazandırıyor.

Laba Turkey’in CEO'su, online kurslarının yurt dışı akreditasyonunun önemine değinerek, teknolojinin gelişimiyle birlikte çevrim içi eğitimin kalitesinin arttığını ve kursların kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynadığını vurguluyor. “ Finans, dijital pazarlama, e-ticaret, proje yönetimi, yazılım ve insan kaynakları alanında sunduğumuz kurslar, sektördeki yerlerini sağlamlaştırmak veya daha üst seviyelere çıkmak isteyen profesyoneller için tasarlandı. Mezunlarımız, bu eğitimler sayesinde kariyerlerinde önemli adımlar atıyor ve değerli bir ağ kazanıyor.” şeklinde konuşmasını tamamlıyor.

Laba Türkiye, 160’dan fazla kurs sunarak 2000’den fazla öğrenciyi mezun etmiş, globalde dokuz yıldan fazla sektör deneyimine sahip uluslararası bir eğitim platformu. Sektörün liderlerinden canlı derslerle öğrencilerine uluslararası lisansla akredite edilmiş, teorikten ziyade pratik odaklı bir öğrenim deneyimi sunan Laba Turkey, öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda piyasada hemen uygulayabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçlar, böylece mezunlarını hem yerel hem de global arenada rekabetçi hale getirir.