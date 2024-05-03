Elazığ’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.57’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ekiplerin sahada tarama yaptıklarını belirtilerek, “Geçmiş olsun… Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar… Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.