Elazığ’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.57’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.77 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Elazığ merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ekiplerin sahada tarama yaptıklarını belirtilerek, “Geçmiş olsun… Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar… Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.