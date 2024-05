Niloya ile şeker gibi bir haftasonu

Türkiye’nin sevilen çizgi film kahramanı 'Niloya', her gün TRT çocuk ekranlarında her Pazar saat 09.00’da ise mutluluk dünyasının kapılarını açtığı 5 buçuk milyon aboneyi aşan YouTube kanalında yeni bölümlerini sevenleri ile buluşturuyor. Her bölümünde bambaşka bir hikâyeyi minik dostları ile buluşturan çizgi film, 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanıyor. Senaryoları psikologlar, pedagoglar ve içerik danışmaları ile hazırlanan çizgi film, çocukların hayal dünyasını da olumlu etkiliyor.

Kişisel gelişim, doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre koruma gibi eğitici ve öğretici mesajlar içeren yeni bölümlerde tasarruflu olma, olaylara farklı bakış açıları kazanma, dayanışma ve yeni arkadaşlıklar kurma gibi önemi konular da ele alınıyor.

Çizgi kahraman bu haftaki yepyeni bölümünde ise bayramlarda önemli bir değer olan büyükleri ziyaret konusunu keyifli bir şekilde ekranlara getiriyor. İzleyicilerin minik kalplerine dokunarak onlara önemli bir değerimizi de aşılayacak bu bölümde, Niloya’yı da bir sürpriz bekliyor. Çizgi kahramanların bayramı konu alan “Şeker Gibi Bayram" bölümü 5 Mayıs Pazar günü saat 09.00’da Niloya YouTube kanalında sevenleri ile buluşacak.

Niloya’yı Bekleyen Sürpriz Ne?

Bayram sabahı kapının önüne sofra kurulmuş bütün aile neşe içinde kahvaltı etmektedir. Kahvaltıda herkes birbirine iyi dileklerini iletirken Murat’ın bir acelesi olduğu fark edilir. Yemeğini herkesten önce hızlıca bitirip, masadaki boş tabağa sofradakilerden doldurmaya başlar. Dede başta olmak üzere herkes şaşkınlıkla O’na bakar. Murat izin isteyip sofradan ayrılır. Niloya bu durur mu? O da abisinin peşinden gider. Murat diğer arkadaşları ile buluşarak okulda yalnız olan öğretmenine sürpriz yaparlar, elini öperek onunla bayramlaşırlar. Niloya’da eli boş gittiği için utanır ve orada hemen öğretmen için bir şiir uydurur.