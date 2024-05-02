- Asayiş

Adana’da fabrika yangını

Adana'da bir motosiklet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Adana’da fabrika yangını
Adana’da fabrika yangını
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Adana'da bir motosiklet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet montaj ve üretim fabrikasında çıktı. Üretim tesisindeki bir makinenin henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, hızla büyüdü. Çalışanların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda arazöz ve tankerle alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor. 

# Adana, Yangın, motosiklet fabrıkası, bir, edildi, itfaiye

02 May 2024 - 21:53 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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