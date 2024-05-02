Belediye otobüsü şoförü tekme-tokat dövüldü

Adana'da, elektrikli bisiklet sürücüleri Ahmet Y. (29), Mahmut Y. (23) ve Süleyman Ş. (19), bir belediye otobüsünde yol verme konusunda tartıştıkları otobüs şoförü Aytaç D.'yi (44) darp etti. Yolcuların müdahalesiyle kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aytaç D. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç D. yönetimindeki belediye otobüsü, yolcu almak için durağa girmek istedi. Bu sırada sağında ilerleyen elektrikli bisikletli Ahmet Y., yol verme yüzünden otobüs şoförüyle tartıştı. Ahmet Y. ile bisikletteki Süleyman Ş. ve Mahmut Y., otobüsün camlarını yumrukladı. Şüpheliler, otobüsten inen şoför Aytaç D.’ye saldırıp, tekme- tokat dövdü. Aytaç D. aldığı darbelerle kanlar içinde yığılırken, yolcuların engellediği şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Aytaç D.’yi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Şüpheliler ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Aytaç D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü bildirildi.