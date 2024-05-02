18 yaşındaki genç futbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir istinat duvarından düşen otomobilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Darıcaspor U-18 oyuncusu Yunus Emre Savaş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 29 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 12’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş’ın cenazesi bugün Darıca ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Darıca Nenehatun Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Yunus Emre Savaş’ın yakınlarının yanı sıra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, futbolcu ve okul arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.