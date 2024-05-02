- Spor

Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Gedson Fernandes'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'in Gana'daki ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesine gittiğini ve Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayacağını belirtti.

Beşiktaş'a kötü haber! mask

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Gedson Fernandes'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca, Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey'in Gana'daki ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesine gittiğini ve Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayacağını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.”

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02 May 2024 - 19:10 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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