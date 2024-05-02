- Asayiş

Trakya Üniversitesi’nde yangın

Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Trakya Üniversitesi’nde yangın mask
Trakya Üniversitesi’nde yangın
Trakya Üniversitesi’nde yangın
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Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında çatı alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Polis ekiplerinin de hastane önünde önlem aldığı yangında, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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02 May 2024 - 18:33 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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