Trakya Üniversitesi’nde yangın

Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında çatı alev alırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Polis ekiplerinin de hastane önünde önlem aldığı yangında, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.