Erdoğan ve Özel görüşmesi bitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşme tamamlandı.

Görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Özgür Özel, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel'e aracına kadar eşlik etti. Özgür Özel, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel'in, burada kurmaylarıyla görüşmeyi değerlendireceği belirtildi.

Erdoğan ve Özel görüşmesinde; yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi.