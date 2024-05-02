Kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Nehri üzerinde yayaların kullandığı Yavuzlar Köprüsü'nden bir erkeğin suya atlayıp, bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, bölgede arama çalışması başlattı. 2 saatten uzun süre arama yapan dalgıç polisler, suya atlayan kişiye ulaşamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışma, sabahın erken saatlerde yeniden başladı. Öğle saatlerinde nehrin 3 metre derinliğinde balçık ve yosunla kaplı suda cesede ulaşıldı. Cesedin F.S’ye ait olduğu saptandı. F.S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.