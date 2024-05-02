Maltepe'de minibüs yandı

Maltepe Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında Orhan Güngül yönetimindeki 34 BLT 048 plakalı beyaz eşya tamiri servisine ait minibüs, seyir halindeyken yandı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü Güngül kaldırıma çıktı. Güngül ve yanında bulunan iş arkadaşı Kerem Talha Şener araçtan inerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen sürücü Orhan Güngül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılmaz hale geldi.
Araçta bulunan Kerem Talha Şener, "Birden aracın parlamasıyla gerçekleşti. O an panik haliyle kaldırıma çıktık. Ondan sonra söndürmeye çalıştık ama maalesef yapamadık" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.