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Maltepe'de minibüs yandı

İstanbul, Maltepe Sahili'nde seyir halindeki beyaz eşya tamir servisine kapalı kasa minibüste yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Dumandan etkilenen araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de minibüs yandı
Maltepe'de minibüs yandı
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Maltepe Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında Orhan Güngül yönetimindeki 34 BLT 048 plakalı beyaz eşya tamiri servisine ait minibüs, seyir halindeyken yandı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü Güngül kaldırıma çıktı. Güngül ve yanında bulunan iş arkadaşı Kerem Talha Şener araçtan inerek yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen sürücü Orhan Güngül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise kullanılmaz hale geldi.

Araçta bulunan Kerem Talha Şener, "Birden aracın parlamasıyla gerçekleşti. O an panik haliyle kaldırıma çıktık. Ondan sonra söndürmeye çalıştık ama maalesef yapamadık" dedi.

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02 May 2024 - 15:22 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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