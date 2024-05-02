Helin için kan aranıyor!

Ankara Hacettepe Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım biriminde yatan 7 aylık Helin Ayla Karameşe için acil kan bağışı yapılması gerekiyor. Helin adına kan bağışı yapmak için 0535 474 91 68 bu numaraya ulaşabilirsiniz.
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Ankara Hacettepe Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı biriminde yatan 7 aylık Helin Ayla Karameşe için acil kan aranıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.