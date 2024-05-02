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Başkan Şahin, yağmur hatlarında

Başkentte iki gündür devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkan Şahin, yağmur hatlarında mask

Gece geç saatlere kadar süren sağanak yağış nedeniyle Mamak Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Üreğil Millet Bahçesi’ndeki dere yatakları ve mazgallardaki tıkanıklığa neden olacak atıklar,  olası su taşkınlarına karşı temizlendi. Vatandaşın mağduriyet yaşamaması için talimat veren Başkan Şahin, gecenin ilerleyen saatlerinde çizmesini ve yağmurluğunu giyerek ekiplerin çalışmasına katıldı.

Titizlikle devam edecek

Ekipler, ilçe genelindeki dere yataklarında hummalı bir çalışma yürütürken aynı zamanda cadde ve ara sokaklardaki mazgal temizleme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.. Yağış anlarında su akışını engelleyecek birçok atık, ekipler tarafından planlı bir şekilde kaldırılıyor.  Temizlenen yağmur hatlarıyla yağmur suyunun düzenli akışı sağlanarak, çevre ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan olumsuzlukların giderilmesi amaçlanıyor.
 

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02 May 2024 - 14:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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