Bu köye daha önce gittiniz mi?

Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ekolojik köy hakkında detaylar verildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Emekle, sevgiyle, türkülerle işlenir toprak. Bir ekersin,bin verir toprak.... Meyve-sebze bahçeleri, arıcılık faaliyetleri, lavanta bahçesi, aromatik tıbbi bitkiler, fırın, kafeterya, atölyeler, satış tezgahlarıyla “Bu köyde hayat var” Yeni çalışmalarla hayat güzelleşiyor. Doğanın ve toprağın keyfini sürmek isteyenleri Ekolojik Köyümüze bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı
Emekle, sevgiyle, türkülerle işlenir toprak. Bir ekersin,bin verir toprak....— T.C. Mamak Belediyesi (@MamakBelediyesi) May 2, 2024
Meyve-sebze bahçeleri, arıcılık faaliyetleri, lavanta bahçesi, aromatik tıbbi bitkiler, fırın, kafeterya, atölyeler, satış tezgahlarıyla “Bu köyde hayat var”
Yeni çalışmalarla hayat güzelleşiyor.… pic.twitter.com/r0yfBFjZ4b
EKOLOJİK KÖY NEDİR?
Ekolojik köy, doğal kaynakları koruyan, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak tasarlanmış ve işletilen bir yerleşim birimidir. Bu köyler genellikle modern teknolojiyi kullanarak çevreyi korumayı ve doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı hedeflerler.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.