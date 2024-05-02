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Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü mask
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Görüşmede Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gambiya’da düzenlenecek 15'inci İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a iletti ve Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi" denildi.

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02 May 2024 - 14:31 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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