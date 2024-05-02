Fırında çalışan kadın elini kıyma makinesine kaptırdı

Rauf Denktaş Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Yudum D. (40), mutfak bölümünde bulunan kıyma makinesine elini kaptırdı. Sağ eli bileğinden kopan kadın, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yudum D, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Makinede sıkışan el ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.