Rebee App, 3.1 milyon lira yatırım aldı

2022 yılında kurulan ebeveynlik uygulaması Rebee App, kitle fonlama platformu Fongogo aracılığıyla 34 milyon lira değerleme üzerinden toplam 3.1 milyon lira yatırım topladığını duyurdu. Mobil platform üzerinden erişilebilen uygulama, ebeveynlere pratik ve bilimsel temelli psiko- eğitim sunarak, çocuklarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Rebee App'in kurucusu Esin Kocamanoğlu Aktay, "Rebee ile psiko-eğitimden psikolojik ilk yardıma uzanan bir spektrumda ebeveynlere ve çocuklarına rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Bu fonlamayla birlikte, uygulamamızı daha geniş bir kitleye ulaştırarak küresel bir etki yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Yatırım turunu tamamlayan Rebee App, Türkiye'de 4.5 milyon ve globalde İngilizce veya İspanyolca konuşan 46 milyon 0-6 yaş arası çocukları olan ebeveynlere odaklanarak, ebeveynlerin zaman kaybetmeden, her yerden kolaylıkla psikolojik bilgiler edinmelerini sağlıyor. Uygulama ayrıca, psikologlar tarafından hazırlanan içerikleri ile soru-cevap bölümleri, aktiviteler, podcast'ler, videolar, hikayeler ve meditasyonlar içeriyor.