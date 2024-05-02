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İzmir'de torbacı operasyonu

İzmir'de, polisin sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuyla yakalanan 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'de torbacı operasyonu
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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik Konak ve Çiğli ilçelerinde toplam 7 adres ile Bornova ilçesi otogarındaki 2 otobüse önceki gün operasyon yaptı. Söz konusu adres ve otobüsteki aramalarda 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 adet sentetik hap, 9 bin 850 ecstasy uyuşturucu hap, 1100 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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02 May 2024 - 14:13 DHA İzmir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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