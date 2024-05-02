İzmir'de torbacı operasyonu

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik Konak ve Çiğli ilçelerinde toplam 7 adres ile Bornova ilçesi otogarındaki 2 otobüse önceki gün operasyon yaptı. Söz konusu adres ve otobüsteki aramalarda 11 kilo 855 gram esrar, 30 bin 258 adet sentetik hap, 9 bin 850 ecstasy uyuşturucu hap, 1100 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.