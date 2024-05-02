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Hayvan kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, hayvan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, aralarında komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

Hayvan kaçakçılığı operasyonu
Hayvan kaçakçılığı operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hayvan kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 11 kişiyi tespit etti. Ekipler şüphelileri 6 ay süreyle fiziki ve teknik takibe aldı. Kent genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda, aralarında Orman Bakanlığı'nda görevli memurların da bulunduğu

36 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin hayvanların satışından elde edilen geliri arsa, tarla almış gibi gösterip akladıkları tespit edildi.Yapılan çalışmalarda Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) kapsamında aralarında timsah yavrusu, komodo ejderi, parmak maymun, tarantula, papağan, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, 18 adet hayvansal ürün, 52 adet çip, 1 adet çip okuma cihazı, 3 bin 215 adet hayvan halka bileziği ve silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheliden 27’si işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9’unun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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02 May 2024 - 14:06 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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