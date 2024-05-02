- Asayiş

Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi yakalandı

Adıyaman’da, PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen M.G., gözaltına alındı.

Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi yakalandı mask
Adıyaman'da PKK/KCK şüphelisi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK ile kapatılan Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER) üyesi olduğu belirlenen ve eylemleri organize ettiği tespit edilen M.G.’nin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. M. G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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02 May 2024 - 14:03 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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