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Tartıştığı adamı bıçakladı

Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı adamı bıçakladı mask
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Konya'da trafikte tartışma sonrası oto fren ustası Fevzi Bildirici'yi bıçaklayarak öldüren Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nin ifadesinde, ''Otogar civarında, yol vermeme nedeniyle, birbirimize araç içerisinden el kol hareketleri yaparak tartıştık. Daha sonra ben yoluma devam ettim. Stadyum oraya geldiğimde, aracıyla önümü kesti. Araçlardan inip kavga ettik. Olay nedeniyle çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Bekar olan Fevzi Bildirici, öğle namazının ardından Yaylapınar Mahallesi Uhut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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02 May 2024 - 14:02 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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