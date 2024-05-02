Çay için döktüğü tiner alev aldı

Olay, saat 10.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolundaki sulama borusu satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Ercan Yıldırır, çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla tiner döktü. Tinerin birden alev alıp, parlamasıyla Yıldırır’ın bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Yıldırır, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ercan Yıldırır, ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir başka hastaneye sevk edildi.
Polis olay yerinde inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.