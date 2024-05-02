- Yaşam

Mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Sivas'ta, 4'üncü kattaki evinde oyun oynadığı sırada çıktığı pencerenin kapanması sonucu mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı mask
Mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı
Mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı
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Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı. Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı. Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yaşanan bu anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun pencere ile balkon demiri arasında kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması görüldü.

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02 May 2024 - 13:37 DHA Sivas- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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