Mahsur kalan çocuğu, itfaiye kurtardı

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Oyun oynayan 7 yaşındaki erkek çocuğu pencereye tırmandı. Çocuk, bir süre sonra rüzgar nedeniyle pencerenin kapanması sonucu balkon demiri ile pencere arasında mahsur kaldı. Bir süre hareketsiz şekilde yardım gelmesini bekleyen çocuğu, üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdivenli araçla çocuğu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Yaşanan bu anlar bölgedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocuğun pencere ile balkon demiri arasında kaldığı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması görüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.