"Serbest Geçiş Sistemi yaygınlaştırılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 'Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'ne katıldı. Uraloğlu, ulaşım sektöründe teknolojik dönüşümün en önemli destekleyici unsurlarının başında akıllı ulaşım sistemlerinin yer aldığını belirterek, "Bildiğiniz üzere akıllı ulaşım sistemleri, ulaşımın daha güvenli, konforlu, enerji verimliliği sağlayan, ulaşım ağlarını etkin bir şekilde yöneten bilgi ve haberleşme teknolojilerine dayanan sistemlerin bütünüdür. Bu sistem, teknoloji kullanımıyla birlikte ulaşım altyapısının optimizasyonuna, kullanıcılar için ulaşım hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine, çevre dostu ulaşım seçenekleri sunulmasına katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle her alanda olduğu gibi akıllı ulaşım sistemlerinin de belirli bir politika ve strateji çerçevesinde yürütülmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bu alanda gelişmelerin takip edilmesi daha da önem arz eder hale gelmiştir. Bizler de bakanlık olarak istişare halinde yürüttüğümüz çalışmalarla ulusal akıllı ulaşım sistemleri strateji belgesi ve eylem planını hazırlıyoruz. Bu alanda politika ve stratejilerimizi belirliyor ve atılacak adımları ortaya koyuyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri alanına ilişkin temel sorumluluğumuz ve misyonumuz, ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım ağının oluşturulmasıdır. Bu alanda stratejilerimizi belirlerken de ileri ve yenilikçi teknolojilerle insan ve çevre odaklı ulaşımı sağlama vizyonuna odaklandık" ifadelerini kullandı.

'AUS MİMARİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleriyle tanışmasının ilk olarak elektronik ücret toplama sistemleriyle başladığını bildiren Bakan Uraloğlu, "Otoyol ve köprülerde 1999 yılında ilk olarak OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) uygulanmaya başlandı. Daha sonra ise sürücülerin yanlarında taşıyabilecekleri elektronik kartlar ve ödem elektronik kartlarla ödeme yapılmasını sağlayan 'Kartlı Geçiş Sistemi' dediğimiz KGS sistemi devreye alındı. 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren ise KGS tamamen kaldırılarak HGS yani; Hızlı Geçiş Sistemi uygulaması başladı. Hep daha iyi olan sisteme geçiş yaptık. Artık hepimizin en kıymetlisi zaman; yani hiçbirimiz bir yerde beklemek istemiyoruz. Onun için de biz Serbest Geçiş Sistemi'ni hayata geçirdik. Artık büyük şehirlerde uygulamaya koyduğumuz Serbest Geçiş Sistemi'ni yakında ülke genelinde de inşallah yaygınlaştıracağız. Bakanlığımız tarafından ülkemizde akıllı ulaşım sistemlerinin planlanması, tanımlanması, yaygınlaştırılması ve entegrasyonunun sağlanması adına bir çerçeve sunan ulusal AUS mimarisi geliştirme çalışmalarımızı tamamladığımızı sizlere bu vesileyle bildirmek istiyorum. Ülkemizin ulusal AUS mimarisi oluşturma sürecinde dünya literatür taraması ve iyi uygulama örneklerini inceleyerek ülkemizin mevcut ihtiyaçlarını ve gelecek perspektifini dikkate aldık. Aynı zamanda AUS mimarisini yerelleştirme ve özgünleştirme çalışmaları ile ilgili hizmet paketlerini de belirledik. Ulusal AUS mimarisine ait mimari katmanların, hizmet paketlerinin ve mimari yazılım aracının yer aldığı bir ulusal AUS platformunu da yakında kamuoyunun hizmetine sunacağız. Söz konusu platformda AUS sektörüne ait projeler, mevzuat, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve etkinlikler de yer alacak. Bu çalışmalarla ülkemizde AUS uygulamalarının yaygınlaştırılmasında kullanılacak standartları ve haberleşme çözümlerini belirledik. Mevcut haberleşme yapılarının coğrafi koşullar nedeniyle uygun olmadığı durumlarda AUS sistemlerinin uydu üzerinden birbiriyle haberleşmesini sağladık" diye konuştu.