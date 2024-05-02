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1 Mayıs'ta ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybeden Necati Er (44), Harran ilçesinde toprağa verildi.

1 Mayıs'ta ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı mask
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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gönüllü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Necati Er'in cenazesi, Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, aynı kazada yaralanan Bakır Karataş’ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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02 May 2024 - 13:19 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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