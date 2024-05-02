Kaçak göçmen yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler yakalandı. Ekipler, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde Irak uyruklu 6, merkeze bağlı Doyran köyünde ise 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.