Kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler yakalandı. Ekipler, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde Irak uyruklu 6, merkeze bağlı Doyran köyünde ise 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.