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Kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de, Yunanistan’a gitmek isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmen yakalandı mask
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler yakalandı. Ekipler, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde Irak uyruklu 6, merkeze bağlı Doyran köyünde ise 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

# edirne, İl Jandarma Komutanlığı, edildi, ardından, ISE

02 May 2024 - 13:01 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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