Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri tarafından terör örgütü PKK'nın silahlı şehir yapılanması sözde 'Öz Savunma ve YPS' içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik çalışma yapıldı ve belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.