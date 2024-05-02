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Şırnak’ta terör operasyonu

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta terör operasyonu mask
Şırnak’ta terör operasyonu
Şırnak’ta terör operasyonu
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri tarafından terör örgütü PKK'nın silahlı şehir yapılanması sözde 'Öz Savunma ve YPS' içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik çalışma yapıldı ve belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

# şırnak, İl Jandarma Komutanlkığı, Operasyon

02 May 2024 - 12:51 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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