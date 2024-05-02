Mehmet Uysal ameliyat oldu

Bu sezon 23 maçta 13 gol atan 24 yaşındaki santrfor, 7 Nisan'daki Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Mehmet, Play-Off etabında kadrodaki yerini alamayacak. Aliağa Futbol, genç yıldızla ilgili, "Futbolcumuz Mehmet Uysal, Ayvalıkgücü maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi kapsamında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza katılmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.
# Mehmet Uysal, TFF, 3'üncü Lig, Operasyon, bir, geçmiş
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.