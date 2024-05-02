- Spor

Mehmet Uysal ameliyat oldu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu namağlup ikinci sırada bitirerek Play-Off'ta direkt grup finaline çıkan ve rakibini beklemeye başlayan Aliağa Futbol'da takımın yıldızı Mehmet Uysal bıçak altına yattı.

Mehmet Uysal ameliyat oldu mask

Bu sezon 23 maçta 13 gol atan 24 yaşındaki santrfor, 7 Nisan'daki Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu. Mehmet, Play-Off etabında kadrodaki yerini alamayacak. Aliağa Futbol, genç yıldızla ilgili, "Futbolcumuz Mehmet Uysal, Ayvalıkgücü maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi kapsamında başarılı bir operasyon geçirmiştir. Mehmet’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza katılmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

# Mehmet Uysal, TFF, 3'üncü Lig, Operasyon, bir, geçmiş

02 May 2024 - 12:48 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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