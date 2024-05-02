Şırnak'ta dolandırıcılık operasyonu

Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık yapan şüphelileri yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından ekipler, Şırnak, Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Biri yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.