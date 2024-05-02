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Şırnak'ta dolandırıcılık operasyonu

Şırnak merkezli 16 ildeki operasyonda, bilişim sistemleriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şırnak'ta dolandırıcılık operasyonu mask
Şırnak'ta dolandırıcılık operasyonu
Şırnak'ta dolandırıcılık operasyonu
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Şırnak Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık yapan şüphelileri yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından ekipler, Şırnak, Mersin, İstanbul, Denizli, Ankara, Adana, İzmir, Samsun, Gaziantep, Gümüşhane, Batman, Hatay, Sakarya, Niğde, Konya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Biri yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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02 May 2024 - 12:40 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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