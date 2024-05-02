"Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Dünya Pilotlar Günü'nü kutladıklarını belirtti. Ardından son bir haftadaki terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 376'sı Irak'ın, 469'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 264 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutların teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunduğunun altını çizen Tuğamiral Aktürk, "Hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9'u terör örgütü mensubudur. 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, bakanlığın yurt dışındaki temaslarına ilişkin, "Sayın Bakanımız; 24-25 Nisan'da resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirmiş; Meçhul Asker Anıtı, Bükreş Türk Şehitliği ve Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiştir. 26-27 Nisan'da beraberinde komuta kademesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Sayın Bakanımız, KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmiş, ardından Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri komutanlıkları ile 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, Mehmetçiklerle akşam yemeğinde bir araya gelmiştir. 29 Nisan'da ise Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiştir. Ayrıca, 29-30 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımıza, Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' tevdi edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL, İHTİYATİ TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE UYGULAMALIDIR'

Aktürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla 30 Ocak 2021'de Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyetlerinin; Azerbaycan'ın antiterör operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırıldığını söyledi. Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, "İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulamalıdır. En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz" dedi.

Yerli savunma sanayi ürünleri ile TSK'nın her geçen gün daha da güçlenerek caydırıcılığını artırdığını vurgulayan Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda 'Nefer' kuleli zırhlı muharebe aracı ile Drops aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı, deniz testlerinden başarıyla geçmiştir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

'IRAK İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumunun ardından MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğu iddialarına ilişkin, Irak ile başlayan diyalog sonucu PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon bölgelerine komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının da faaliyetlerde bulunduğunu bildirildi. Faaliyetlerin, MSB ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği, bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil halkın can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve Türkiye arasında koordineli çalışmalar yürütüleceği açıklandı.

Mısır Genelkurmay Başkanı'nın Ankara ziyaretine ilişkin sorulara açıklık getiren kaynaklar, ziyaretin hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayindeki iş birliği bakımından yeni bir döneme işaret ettiğini ve konuk Genelkurmay Başkanı'nın Türk tarafının talebi ile bazı savunma sanayi şirketlerini ziyaret ettiğini, ilerleyen dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını beklediklerini vurguladı.