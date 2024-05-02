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Şanlıurfa'da sağanak

ŞANLIURFA’nın Suruç ve Bilecik ilçelerinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Şanlıurfa'da sağanak mask
Şanlıurfa'da sağanak
Şanlıurfa'da sağanak
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Şanlıurfa Suruç ve Birecik kırsal mahallelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle tarım arazileri ile yollar su altında kalırken, bazı evleri su bastı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Bölgede biriken sular, iş makineleriyle kanallar açılarak tahliye edildi.

Bugün havanın güneşli olduğu bölgede, temizlik çalışmasına başladı.

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02 May 2024 - 12:18 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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