Şanlıurfa'da sağanak

Şanlıurfa Suruç ve Birecik kırsal mahallelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle tarım arazileri ile yollar su altında kalırken, bazı evleri su bastı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Bölgede biriken sular, iş makineleriyle kanallar açılarak tahliye edildi.

Bugün havanın güneşli olduğu bölgede, temizlik çalışmasına başladı.