Eskişehir ve Ankara’da fuhuş operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 şüphelinin kadınları zorla fuhşa sürüklediklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, adresleri belirlenen Ö.A., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheliler, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta Eskişehir ile Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. 6 adreste arama yapan ekipler, şüphelilere ait 1 araca da el koydu.
1'i kadın 7 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.