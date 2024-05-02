Eskişehir ve Ankara’da fuhuş operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 şüphelinin kadınları zorla fuhşa sürüklediklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, adresleri belirlenen Ö.A., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheliler, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta Eskişehir ile Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, gözaltına alındı. 6 adreste arama yapan ekipler, şüphelilere ait 1 araca da el koydu.

1'i kadın 7 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.