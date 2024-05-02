Hem güzel, hem başarılı

Ankara’nın Nallıhan İlçesi Devlet Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Beyza Bellisoy, hem güzelliği hem de başarılı çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine yurt dışından büyük talep görüyor.

Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Operatör Doktor Beyza Bellisoy nitelikli tanı ve tedavi yöntemleriyle İngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Kuveyt, Türkmenistan ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen hastaların tercih ettiği doktor oluyor.

Nallıhan ilçesi UHA Haber Ajansı’ndan Kübra Demir’in haberine göre, Devlet Hastanesi’nde polikliniklere aylık ortalama 870 hasta müracaat ediyor. Aylık ortalama 125 ameliyat yapılıyor. Kadın ve Doğum Kliniginde şimdiye kadar 2117 ameliyat yapılmış. Çevre iller ve yurt dışından da hasta kabul ediyor.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik sorumlusu Op. Dr. Beyza Bellisoy "Hastane ve kliniğimiz hastalarımıza güven veren, huzurlu ve hızlı bir şekilde tanı ve tedaviye götüren bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Yurt dışından da büyük talepler var. İngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Kuveyt, Türkmenistan, Gürcistan gibi ülkeler ilk sıralarda yer alıyor" dedi.

“Nallıhan’da çok mutluyum”

Azerbaycan'dan Nallıhan'a tavsiye üzerine gelen Fatma Abdullaheva adlı hasta, hastanede başarılı bir sistorektosel ameliyatı olarak ertesi gün ülkesine geri dönmüş. Buradaki sağlık hizmetinden çok memnun kalan Abdullayeva ülkesindeki insanlara tavsiye edeceğini belirtiyor.

En son olarak da Türkmenistan'dan gelen Guncha Amandoletova isimli hasta riskli gebeliği takip edilmiş, başarılı bir sekilde doğumu gerçekleştirilerek anne ve bebek hiçbir sağlık sorunu yaşamadan memnun bir şekilde ülkesine dönmüş. Ankara'ya en uzak ilçe olan Nallıhan’da bu hizmetleri yapmaktan ve Nallıhan halkına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Op.Dr. Doktor Beyza Bellisoy “Mesleğimi seviyorum” dedi.