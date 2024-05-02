- Yaşam

Sivas’ta hortum

Sivas'ın Gemerek ilçesi Çat ormanlarında meydana gelen hortum, birçok ağacın devrilmesine neden oldu.

Sivas’ta hortum mask
Sivas’ta hortum
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İl genelinde dün öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırlarındaki Çat ormanlarında ise yağış ile birlikte akşam saatlerinde hortum çıktı, birçok ağaç devrildi. Mesire alanının da yer aldığı ormanda, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan hortumda bazı ağaçların yola devrildiği görüldü.

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02 May 2024 - 11:08 DHA Sivas/ Gemerek- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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