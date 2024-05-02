Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile görüştü

ABD Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek devam etmekte olan rehine müzakereleri, insani yardım çabaları ve Refah konusunu ele aldı. Bakan Austin tüm rehinelerin koşulsuz iadesi konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti ve sivillerin ve yardım çalışanlarının güvenliğini sağlarken Gazze'ye insani yardım akışının arttırılmasının önemini iletti. Bakan ayrıca Refah'a yönelik olası bir İsrail askeri operasyonunun Filistinli sivillerin tahliyesi ve insani yardım akışının sürdürülmesine yönelik inandırıcı bir plan içermesi gerektiğini vurguladı” denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.