Ayağına demir girdi

Burdur, Barbaros Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki O.T.'nin elinden düşürdüğü demir dirgen, sol ayağına saplandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ayağa saplanan demir dirgen Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından kesildi. Demir parçasıyla birlikte Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen O.T. ameliyata alındı. Ayağındaki demir parçası çıkarılan O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.