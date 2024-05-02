Tandoğan’da İşçi Bayramı

Hazal Ergen/Ankara

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, binlerce vatandaşın katılımıyla Tandoğan Meydanı’nda kutlandı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Saraçhane’deki polis müdahalesine dair: “Yasakçı tutuma karşı mücadele eden emekçilerle omuz omuzayız. Bu meşru bir direniştir” diye konuştu.

‘Direnç, Mücadeleye Dönüşmüş’

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Üyesi Mehmet Oğuz Şenol: “Meclis çalışanları olarak tazminatsız, iş güvencesi olmadan çalıştırılmamıza son verilmesi için alanlardayız” sözlerini kullandı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Ümit Ulusoy: “Taksim emekçilerindir. Hiçbir şekilde emekçilere kapatılamaz. Oranın tarihi bir misyonu vardır. Türkiye’de özellikle son yıllarda AKP’nin uyguladığı ekonomi politikaları, antidemokratik uygulamalara karşı toplumun büyük bir tepkisi söz konusu. Emekçiler Türkiye’nin her yerinde kitlesel bir şekilde 1 Mayıs’ta alandalar. Ankara’da yağmurlu bir gün olmasına rağmen oldukça kitlesel, kalabalık 1 Mayıs gerçekleştiriyoruz. Bu da aslında ülkemizin içinde bulunduğu durumun bir göstergesi sayılabilir. Çünkü sarayda saltanat kuranlar, emekçinin alın terini çalarak kendilerine şatafat içinde lüks hayatlar sürenlere karşı emekçilerine artık sabrı taşmış durumda. Emeğiyle geçinen insanlar, Türkiye’de demokrasinin yokluğunun da ortaya çıkardığı olumsuz koşullar altında resmen ezilmekte. Bu ezilmişliğe karşı büyük bir tepki ve direnç söz konusu. Bu direnç de mücadeleye dönüşmüş durumda” şeklinde devam etti.

‘Bu Meşru Bir Direniştir’

Gül, Saraçhane’deki polis müdahalesi hakkında: “Baskıya karşı her zaman direnmek meşrudur. 1 Mayıs Taksim’de AYM’nin kararı doğrultusunda yasal bir alandır. Buna rağmen İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve AKP iktidarının göstermiş olduğu bir yasakçı tutum söz konusu. Bu yasakçı tutumu asla kabullenmiyoruz, tanımıyoruz. Yasakçı tutuma karşı mücadele eden emekçilerle omuz omuzayız. Bu meşru bir direniştir” dedi.

SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, şöyle konuştu:

“Sendikal özgürlük en büyük talebimiz. Grev ve toplu sözleşmeli sendikal mücadele için alanlardayız. Ağır iş yükü altında ezilen binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin insana yakışır bir iş hayatı için alanlardayız. Şiddete maruz kalıyoruz, her gün bir acı haber almak zorundayız. Taksim Meydanı’nı legal bir alanı zorlayan tüm işçileri Tandoğan Meydanı’ndan selamlıyoruz.”

BES üyesi Mehmet Oğuz Şenol: “Bizler her şeyden önce işçi sınıfının bir sembolü olarak Taksim’de kutlama yapılmasını talep ediyoruz. Buradan, Ankara’dan hepsine destek veriyoruz. Aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası olarak bütün büro emekçilerinin alanlarda olduğu bu günde Meclis çalışanları olarak tazminatsız, iş güvencesi olmadan çalıştırılmamıza son verilmesi için alanlardayız’’ sözlerine yer verdi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Ümit Ulusoy, şunları kaydetti:

“Sektörde birçok sorunumuz var. En başta MEB’e bağlı çalışan öğretmenler olmamıza, kamudaki öğretmenlerle eşit işi yapmamızı rağmen eşit ücret alamıyoruz. Asgari ücret ve daha da altına mecbur bırakılıyoruz. Mobbinge maruz bırakılıyoruz. Taban maaş mücadelemiz var. Milli Eğitim Bakanı son süreçte sözlerini inkar etti. Ama biz bunu unutmadık ve tekrar hatırlatmaya geldik. Ayrıca Taksim emekçilerindir. Hiçbir şekilde emekçilere kapatılamaz. Oranın tarihi bir misyonu

vardır. Emekçiler doğru olanı yapmıştır.”

‘Hayvanlar Çok Ciddi Sömürülüyor’

Hayvan hakları için konuşma yapan Gülis Gündüz: “Yaşam için Yasa’ olarak buradayız. Hayvan hakları mücadelesinin ve hayvan cinayetlerinin politik olduğunu biliyoruz. Mezbaalarda, çiftliklerde, kümeslerdeki barınaklarda sömürülen hayvanları biliyoruz. Hayvan cinayetlerine dur demek için buraya geldik. Sömürü sadece insana ait değil, hayvanlar da çok ciddi sömürülüyor. Bunu duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

Ankara Veli-Der Şube Başkanı Hülya Deveci, şunları söyledi: “Biz Öğrenci Veli Derneği olarak laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan bir derneğiz. Yeni açıklanan müfredat ya da program taslağının bu kadar kısa sürede askıya alınması ve değerlendirme istenmesi hiç akılcı değil ve oldu bittiye getirilen bir durum bu. Kapalı kapılar ardında ne öğrenci veli dernekleri, ne sendikalar ne de konunun uzmanları bu işe dahil değil. Dolayısıyla geçerliliği olan bir program değil. Derhal geri çekilmesini istiyoruz. Çok problemli bir program. Ne öğrenciye, ne veliye ne de ülkeye bir yararı olan program. Ayrıca Taksim, 1 Mayıs alanıdır ve 1 Mayıs alanı da olmaya devam edecek. Bundan sonra da 1 Mayıs alanı olarak kalacak. Bir şekilde 1 Mayıs’ı Taksim’de herkes kutlayacak bütün halkın hakkı. İnsanların, öğrencilerin, velilerin, sendikaların, derneklerin orada olması hakkı.’’