İskenderun'da sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü. Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.