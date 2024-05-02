- Yaşam

İskenderun'da sağanak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İskenderun'da sağanak mask
İskenderun'da sağanak
Haber albümü için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak etkisini gösterdi. Rüzgarla birlikte etkili olan kuvvetli yağışta, caddeler göle döndü. Depremden sonra zaman zaman yağmur suyunun biriktiği İskenderun sahilindeki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı, yeniden su altında kaldı. Sürücüler de göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

# sağanak, göl, ardından

02 May 2024 - 10:09 DHA Hatay- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL