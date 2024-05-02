Ölümcül Otoyol çökmesi gerçekleşti

Güney Çin'in Guangdong Eyaletinde otoyol çöktü. Bunun üzerine China Xinhua News tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; "Xi Jinping, Güney Çin'in Guangdong Eyaletindeki ölümcül otoyol çökmesinin ardından kurtarma operasyonunu ve güvenlik revizyonunu yönetiyor. Xi, hasar gören yolların onarılması ve trafik düzeninin bir an önce sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiği talimatını verdi." dedi