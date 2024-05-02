Güney Çin'in Guangdong Eyaletinde otoyol çöktü. Bunun üzerine China Xinhua News tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; "Xi Jinping, Güney Çin'in Guangdong Eyaletindeki ölümcül otoyol çökmesinin ardından kurtarma operasyonunu ve güvenlik revizyonunu yönetiyor. Xi, hasar gören yolların onarılması ve trafik düzeninin bir an önce sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiği talimatını verdi." dedi
02 May 2024 - 10:01- Dünya Güncelleme:
Ölümcül Otoyol çökmesi gerçekleşti
Güney Çin'in Guangdong Eyaletinde otoyol çöktü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.