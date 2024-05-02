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TIR'da 19 kilo altın ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da 39 milyon 600 bin TL değerinde 18 kilo 725 gram kaçak altın ile lüks araç yedek parçaları ele geçirildi.

TIR'da 19 kilo altın ele geçirildi mask
TIR'da 19 kilo altın ele geçirildi
TIR'da 19 kilo altın ele geçirildi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık operasyonları düzenledi. Yurda giriş yapan E.Ç.'nin kullandığı TIR, ekipler tarafından arandı, gizli bölmelere konulmuş 23 parça halinde külçe altın ile 22 bilezik olmak üzere toplam 18 kilo 725 gram kaçak altın ele geçirildi. Piyasa değeri 39 milyon 600 bin lira olan kaçak altınla ilgili sürücü E.Ç., gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren başka bir TIR'da ise lüks araçlara ait 7 motor kapağı ve kaporta yedek parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü İ.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan merkez ve Havsa ilçelerinde 4 adres ve 2 araçta yapılan aramalarda ise 387 şişe gümrük kaçağı içki, 25,5 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 6 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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02 May 2024 - 09:42 DHA Edirne- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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