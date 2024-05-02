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1 Mayıs eylemlerinde 217 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

1 Mayıs eylemlerinde 217 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada " 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarımıza, jandarma genel komutanlığımıza, emniyet genel müdürlüğümüze, sahil güvenlik komutanlığımıza, valilerimize, il emniyet müdürlerimize, il jandarma komutanlarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize, ilçe jandarma komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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02 May 2024 - 09:36 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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