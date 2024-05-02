- Asayiş

Avcılar’da parkta kavga

Avcılar’da parkta bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada arada kalan Adem Y. (17) bıçaklanarak yaralandı.

Avcılar’da parkta kavga
Avcılar’da parkta kavga
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre parkta arkadaşları ile birlikte olan Adem Y., çıkan kavgada arada kaldı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren grup bu sırada bıçak kullandı. Arada kalan Adem Y. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Adem Y.'yi bıçaklayan kişiler daha sonra parktan koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Adem Y.'yi, ilk müdahalenin ardınan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ü

# Kavga, ile, etti, ilk, Sağlık, geldi, edildi, meydana, Polis

02 May 2024 - 08:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL