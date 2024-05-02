Avcılar’da parkta kavga

Olay, saat 19.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre parkta arkadaşları ile birlikte olan Adem Y., çıkan kavgada arada kaldı. Tekme ve yumruklarla birbirine giren grup bu sırada bıçak kullandı. Arada kalan Adem Y. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Adem Y.'yi bıçaklayan kişiler daha sonra parktan koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Adem Y.'yi, ilk müdahalenin ardınan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.